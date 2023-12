Calciomercato. Domenica c'è Pietra Ligure - Rivasamba, gli orange piazzano due colpi

Due ufficialità e altrettante potrebbero essere in arrivo sul fronte opposto.

Pietra Ligure - Rivasamba si accende nel segno del mercato, in attesa di quanto racconterà il campo domenica pomeriggio.

I catafratti hanno ampliato il proprio parco giovani, con Gualtieri e Amato, mentre i biancocelesti potrebbero comunicare a breve un paio di novità.

Il comunicato:

"Sotto l’albero di Natale arrivano due nuovi acquisti per la squadra di mister Schiappacasse, Matteo Gualtieri,classe 02, proveniente dal Ligorna (in passato giocatore del Campomorone, del Sestri Levante e del Fano), e Francesco Amato, classe 04, ex giocatore di Virtus Entella, Chieti e Sambenedettese.

Si ringrazia il Ligorna, nelle persone del presidente Saracco e del Ds Ricci per il buon esito della trattativa".