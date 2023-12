Giudice Sportivo, Eccellenza. Cinque giornate a Massone, nessuna squalifica per le due savonesi

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 10/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

FORZA E CORAGGIO

Per il comportamento di un gruppo di tifosi appartenenti alla società, riconoscibili dai colori sociali che, per tutta la durata della gara, insultavano l'operato della terna con un megafono e con la musica da circo riprodotta dentro il megafono stesso. Per il fatto che nello spogliatoio della terna mancava l'acqua calda

Euro 125,00

ANGELO BAIARDO

Per il comportamento di alcune persone non identificate in distinta, ma chiaramente riconducibili alla società le quali, al termine della gara, si portavano all'interno dei locali spogliatoi e più in particolare nello spogliatoio della terna arbitrale per dissentire congesti ed offese dell'operato svolto in gara.

Euro 100,00

CAMPOMORONE SANT OLCESE

Per omessa vigilanza sull'ingresso in zona riservata dei non aventi diritto, tanto che, alcune persone non identificate in distinta, ma chiaramente riconducibili alla società ospitata, al termine della gara, si portavano all'interno dei locali spogliatoi e piu in particolare nello spogliatoio della terna arbitrale per dissentire congesti ed offese dell'operato svolto in gara.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

SUPPINI MASSIMO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BERTOLINI ANGIOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CASALI MARINO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAISANO GIUSEPPE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

AMIRANTE SALVATORE (ANGELO BAIARDO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

MASSONE ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

Colpiva con vigoria sproporzionata un avversario intervenendo in ritardo su un pallone conteso, causando gravi conseguenze lesive alla parte bassa della gamba dello stesso. Si rendeva necessario l'intervento dei sanitari e medici per soccorrere il calciatore, che veniva trasportato in ospedale dai sanitari presenti in loco per verificarne le condizioni

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LARCOMBE JOELE (FORZA E CORAGGIO)

A gioco fermo, dopo essere stato ammonito, applaudiva in modo ironico il ddg (art.36 novellato CGS - sanzione attenuata per la tenuità del gesto)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GNECCHI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE MATTEI ALESSIO (ANGELO BAIARDO)

LUCACCINI FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

BETTATI SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BORREANI MARCO GIULIO (ANGELO BAIARDO)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

STABILE ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

CAMPANER LORENZO (BUSALLA CALCIO)

CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AYALAS SANTIAGO EZEQUI (PIETRA LIGURE 1956)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

SCALZI STEFANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GNECCHI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (III INFR)

CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LAGORIO DANIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SOGNO SANTIAGO (CAIRESE)

COSTA MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

LARCOMBE JOELE (FORZA E CORAGGIO)

LINALE DANIELE (RIVASAMBA H.C.A.)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

CURABBA MORENO (SERRA RICCO 1971)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (II INFR)

CATTERINA GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SPADONI CHRISTIAN (ATHLETIC CLUB ALBARO)

COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

SILVESTRI MARCO (CAIRESE)

PUDDU DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CAPOTOS COSTANTINO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MANFREDI FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

CASSATA LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

LEO OMAR (IMPERIA CALCIO SRL)

SCALZI FILIPPO (IMPERIA CALCIO SRL)

SANCINITO DAVIDE (PIETRA LIGURE 1956)

BACIGALUPO FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)

MOGLAN ROMUS (TAGGIA)

CANOVI CRISTIAN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCIMONE MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GARLET MENDES VITOR (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ANICH JOEL DEAN (PIETRA LIGURE 1956)

SANGUINETI FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

PLACIDO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)

ALVAREZ BARRETO PABLO ALEJANDRO (TAGGIA)

MURA EDOARDO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)