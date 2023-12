Calcio, Prima Categoria A. L'Andora trova continuità, 4-1 al Vadino e l'anticipo è biancoblu

VADINO - ANDORA 1-4 (27' Carballo - 16' Battuello, 51' Guardone, 81' Botte, 85' Pollio rig.)

45' finisce qua! l'Andjora batte 4-1 il Vadino!

44' Bonese per Pollio, applausi da tutta la panchina per il regista biancoblu

41' entra Griffini per Franco, crampi anche per il centrale di Rattalino

40' POLLIO TRASFORMA! 4-1 ANDORA!

38' Melegazzi solo davanti a Pulerà, abbattuto, rigore

36' BOTTE! IL TRIS DELL'ANDORA! POLLIO VA AL TIRO DOPO LA RIBATTUTA DELLA BARRIERA, RESPINTA DEBOLE DI PULERA', BOTTE NON FALLI SCE IL TAP IN!

34' esce Zemma, crampi per lui, entra Balbo

31' tiro cross di Carballo, pallone respinto davanti a Rossi

28' Masha - Sorace, nuovo cambio per il Vadino

24' secondo giallo immediato, rosso

23' ammonito mister Giunta

21' tridente leggero per Rattalino con Botte e Tahiri a fianco di Melegazzi, riferimento centrale. Alle sue spalle c'è sempre Gorlero

19' destro in corsa di Zemma, piattone controllato da Rossi

17' Botte per Battuello, serbatoio delle energie esaurito per il centravanti biancoblu

15' Colavito entra in campo da sinistra e cerca la porta, Pulerà in due tempi

14' fuori Bertozzi, dentro Milazzo, primo cambio Vadino

10' la reazione del Vadino è nel colpo di testa di Carballo, gran riflesso di Rossi

6' GUARDONE! IL CAPITANO, ANDORA DI NUOVO AVANTI! IL LOB DEL NUMERO OTTO BIANCOBLU SORPRENDE PULERA'!

3' destro radente incrociato di Melegazzi, un paio di metri alla destra di Pulerà

1' non ci sono cambi, inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

46' dopo un minuto di recupero termina il primo tempo

44' ammonito Avignone, provvedimento esagerato da parte di Semeria

39' giunta inverte gli esterni, Setti a destra, a sinistra va Ancona

27' IL PAREGGIO DEL VADINO IL TOTA CARBALLO! CROSS ILLUMIMANTE DI ZEMMA, COLPO DI TESTA IMPRENDIBILE PER ROSSI!

18' ammonito Prudente

16' BATTUELLO! ANDORA AVANTI! IL CENTRAVANTI E' SFRUTTA AL MEGLIO IL CROSS DAL FONDO, PULERA' TOGLIE LA PALLA DALLA PORTE OLTRE LA LINEA

15' passato il primo quarto d'ora al Riva, c'è equilibrio. Andora più manovriero, Vadino su linee verticali

5' buona opportunità per Savona, rimpallo vinto in area ma Rossi chiude in uscita

2' errore in disimpegno di Franco, Carballo va subito al tiro, Rossi per evitare rischi ci mette la mano

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADINO: Pulerà, Campagna, Masha, Bertozzi, Prudente, Bianco, Savona, Gattuso, Carballo, Zemma, Setti

A disposizione: Rotiroti, Balbo, Sorace, Gaino, Milazzo.

Allenatore: Giunta

ANDORA: Rossi, Modesti, Colavito, Pollio, Avignone, Franco, Melegazzi, Guardone, Battuello, Gorlero, Tahiri.

A disposizione: Sinopoli, Griffini, Trevia, Furnlanetto, Botte, Aicardi, Roda, Bonese, Loiacono.

Allenatore: Rattalino

Arbitro: Semeria di Imperia