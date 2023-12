Calcio. Il Borgio Verezzi vince il primo trofeo Croce Bianca. Seconda la S.F. Loano,m terza l'Imperia

BORGIO VEREZZI - SAN FRANCESCO LOANO 1-1 (37' Gasco - 30' Halaj)

46' FINISCE QUA! IL BORGIO VEREZZI PAREGGIA CON LA SAN FRANCESCO E VINCE IL PRIMO TROFEO CROCE BIANCA!

42' Capello prova il suo classico coast to coast, l'ultimo controllo non è però ottimale, palla sul fondo

40' cinque alla fine! Carparelli prova a ribaltarla su punizione, battuta interessante, out di poco

37' IL PAREGGIO DEL BORGIO! GASCO! DESTRO VIOLENTO CHE IMPATTA SUL PALO E TERMINA IN RETE!

30' RIGORE PER LA SAN FRANCESCO CONQUISTATO DA HALAJ! LO STESSO ATTACCANTE TRASFORMA CON UNA BATTUTA CENTRALE! 1-0!

26' ci riprova Ponzo! Ancora una grande parata dell'estremo rossoblu

23' rete annullata al Borgio, rilevata una posizione irregolare nel momento della battuta

22' girata di testa di Carparelli, lontana dai pali della San Francesco: si vedono anche di padroni di casa

14' destro, quasi da calcetto di Ponzo, a pochi passi dalla porta, è il palo questa volta a salvare il Borgio

11' Gran veronica di Kuzorle al limite dell'area, la conclusione sembra una prassi, ma la palla finisce alta. Pochi istanti dopo è la traversa a fermare la San Francesco

4' avvio convinto della San Francesco, i rossoblu di Cattardico, oggi in maglia giallo fluo, devono vincere per aggiudicarsi il torneo

1' inizia l'ultima partita del triangolare croce bianca

TERZO E ULTIMO INCONTRO

SAN FRANCESCO LOANO - IMPERIA 1-1 (10' Totaro, 42' Castagna)

45' termina la partita! 1-1 il risultato finale!

42' IL PAREGGIO DELL'IMPERIA! CON CASTGNA, GRANDE COCNLUSIONE SUL SECONDO PALO, NULLA DA FARE PER BARELLI!

33' tiro da fuori di Bonifazio, l'estremo nerazzurro si allunga e devia in angolo

26' sventagliata in area di Szerdi, bravo Barelli a respingere

17' Totaro ci riprova! Gran lavoro sul pallone e destro a giro, il pallone non termine tanto distante dall'incrocio dei pali

10' SAN FRANCESCO AVANTI CON TOTARO! L'ATTACCANTE RACCOGLIE LA SFERA DOPO IL PALO COLPITO DA VIERCI, ROSSOBLU AVANTI!

9' doppio tentativo dell'Imperia prima con Ravoncoli e poi con Szerdi, l'ultima conclusione passa un paio di metri alla destra di Barelli

8' un paio di iniziative da una parte e dall'altra, poca precisione però negli ultimi 20 metri

1' inizia la seconda partita!

SECONDO MATCH

BORGIO VEREZZI - IMPERIA 1-0 (9' Viganò)

45' non ci sono altre emozioni di rilievo. AL BORGIO LA PRIMA PARTITA DEL TRIANGOLARE!

30' solita punizione per l'Imperia: Garibbo trova la testa di Castagna, palla sempre alta di poco

29' Ravoncoli converge da sinistra, tiro centrale bkiccati da Grillo

28' replica Patitucci, destro addomesticato dalla retroguardia ospite

26' ancora Szerdi dal limite, questa volta su azione, controlla Grillo

23' punizione di Szerdi dai 22 metri, Grillo respinge con attenzione

20' Comiotto vince il contrasto a destra e cerca Garibbo al limite, destro alto di poco

14' stacca Guida di testa, nuovamente da piazzato, la palla impatta sul terreno e si alza sopra la trasversale

9' BORGIO VEREZZI IN VANTAGGIO! DIAGONALE DI VIGANO' DOPO UNA RIPARTENZA VELOCE DEI ROSSOBLU, IL PORTIERE NON TRATTIENE E LA PALLA VA IN RETE

8' il format prevede le canoniche sfide da 45 minuti

3' prima azione per l'Imperia, colpo di testa di Gandolfo fuori di poco

1' si parte!

PRIMO MATCH

I giocatori del Borgio Verezzi: Grillo, Capello, Finocchio, Patitucci, Cacciatore, Scannapieco, Carparelli, Stegaru, Viganò, Pollero, Molina, Hazizi, Locatelli, Nida, Simonassi, CAstiglione.

I giocatori dell'Imperia: Massabò, Comiotto, Davoncoli, Serdi, gandolfo, Guida, Scarrone, Giglio, Garibbo, Biffi, Martini, Morchio, Trucchi, Castagna.





I giocatori della San Francesco: Barelli, D'Aprile, Calcagno, Alberto, Balla, Ponzo, Totaro, Valentino, Halaj, Bonifazio, Vierci, Pampana, Oxhallari, D'Aiuto, Kuzorle, rizzonato, Razzaio, Dahmani,