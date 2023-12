IL PAGELLONE. Pontelungo, quando il cervello compie lo switch giusto

PONTELUNGO, VOTO 9.

Affiancare l'aggettivo "indisponente" al Pontelungo visto in campo nella passata stagione (nel senso più strettamente calcistico) non è un atto di lesa maestà.

Nel tempo il presidente Neri e mister Zanardini hanno saputo costruire una rosa forte, competitiva e con un tasso tecnico davvero molto alto. Tutti fattori che hanno portato i granata spesse volte ad adagiarsi sulle proprie qualità nello scorso torneo di Prima Categoria.

Il salto in Promozione ha visto invece fin dalle prime giornate un'evoluzione totale dell'approccio in campo: concentrazione, voglia di non risparmiarsi e la consapevolezza di potersela giocare contro tutti hanno portato gli ingauni ad archiviare la pratica salvezza a Natale, nonostante il giocatore di maggior talento, Sfinjari, non sia mai stato al 100%.

Una grande prova di coesione, dal presidente, alla dirigenza, passando per staff ai giocatori. Ora non resta che continuare a divertirsi.