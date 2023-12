IL PAGELLONE. San Francesco Loano, il calcio dilettantistico ha ritrovato una grande piazza

SAN FRANCESCO LOANO, VOTO 9.

C'è poco da dire in merito al club rossoblu per quanto dimostrato sul campo durante il girone di andata.

Pur con un budget non faraonico i ragazzi di mister Cattardico hanno saputo mettersi dietro tutte le avversarie in classifica, dimostrando qualità dalla cintola in su e una buona compattezza di squadra per tutti i quattro mesi del girone di andata.

L'ingresso della dirigenza del Soccer Borghetto nei quadri già strutturati della San Francesco ha portato i frutti sperati, ridando a una piazza calcisticamente importante come Loano la possibilità di confrontarsi nuovamente con i piani alti del calcio dilettantistico.

Cosa racconterà il girone di ritorno è difficile dirlo, ma mantenere il giusto livello di leggerezza e di sana sfacciataggine sarà il requisito base per poter competere fino alla fine per un traguardo importante.