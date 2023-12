IL PAGELLONE. Legino, un girone di andata sempre ai piani alti

LEGINO, VOTO 7.

La continuità di rendimento è stata la chiave di questa prima parte di campionato per il Legino.

Solo all'ultima giornata del girone di andata è venuto meno il quinto posto in classifica, ora in mano alla Praese, a lungo tenuto in mano dalla squadra di Fabio Tobia.

Al decimo campionato consecutivo in Promozione, i verdeblu sembrano avere le carte in regola per giocarsi, attraverso la propria filosofia, la possibilità di accedere ai playoff di fine stagione.

Far crescere i propri giovani resta il focus principale dei savonesi, ma il giusto mix insieme ai senatori all'interno dello spogliatoio può permettere al team del presidente Carella di potersi togliere delle belle soddisfazioni anche nel girone di ritorno.