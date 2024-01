Calciomercato. Ufficiale, Luca Tabbiani torna in panchina, c'è l'annuncio del Fiorenzuola

Si riallaccia il lungo rapporto di successi e stima tra Luca Tabbiani e il Fiorenzuola.

Il club emiliano ha infatti ufficializzato il ritorno in panchina del tecnico della promozione in Serie C, con l'obiettivo del mantenimento della categoria.

L'attesa di un nuovo incarico per l'ex tecnico di Vado e Savona, dopo l'esonero di Catania, è durata quindi poche settimane.

Il comunicato:

U.S. Fiorenzuola 1922 è contenta di poter comunicare che il nuovo allenatore della Serie C Now 2023/2024 è Luca Tabbiani.

Si tratta di un grande ritorno in rossonero per l’allenatore ligure, sulla panchina rossonera per ben 147 volte nel quadriennio 2019-2023 con la storica promozione in Serie C ottenuta nell’estate 2021, prima della conquista di due salvezze consecutive in Serie C.

Nella prima metà di campionato, Tabbiani ha guidato per le prime 12 giornate di Serie C Now Girone C la squadra del Catania F.C.

Con lui, il nuovo staff rossonero sarà ampliato dall’arrivo di Michele Coppola come Vice Allenatore e di Paolo Bertoncini come Preparatore Atletico, con Ettore Guglieri che diventerà Collaboratore Tecnico.



Al nostro nuovo allenatore Luca Tabbiani, che ha firmato un contratto fino al 30/06/2024, ed al suo staff il bentornato ed i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la società U.S. Fiorenzuola 1922.