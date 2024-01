Sanremo: terminato anche il secondo campo sintetico a Pian di Poma, proseguono i lavori per gli spogliatoi (Foto)

Proseguono i lavori per la creazione della ‘cittadella dello sport’ di Pian di Poma a Sanremo. Mentre cresce l’attesa per la ripresa dei lavori al palazzetto e da tempo sono terminati quelli del campo a 11, in queste ore sono concluse le operazioni di posa e sistemazione del manto erboso del campo a 9.

A breve sarà allestita anche la rete attorno e i due campi saranno entrambi disponibili per le società sportive. I lavori rientrano nel finanziamento da 2,5 milioni del PNRR per dare un nuovo volto all’area sul mare che ad oggi ospita i campi da calcio, rugby e baseball oltre al pump track e all’area camper.

Intanto proseguono i lavori per i nuovi spogliatoi mentre sarà poi la volta del nuovo impianto di illuminazione, tutto in nome dell’efficientamento energetico. Ci vorrà ancora tempo, soprattutto per il palazzetto dello sport ma, una volta terminati tutti i lavori e in attesa del ‘Green park’ attiguo, l’area di Pian di Poma potrà essere considerata una vera e propria ‘cittadella dello sport’.