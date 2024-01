Il Picasso si rifà il look per il 2024: rifatte le ringhiere e adeguati gli accessi

"E' stato fatto un bel lavoro a tempo di record nel periodo di sosta del campionato non interagendo sul periodo dell'attività sportiva".

Questo il commento del sindaco di Quiliano Nicola Isetta in merito alla conclusione degli interventi sullo stadio Picasso per l'adeguamento per la prevenzione incendi.

Sono stati infatti effettuati interventi per adeguare l'accesso per i portatori di handicap e le porte di sicurezza e il rifacimento completo delle ringhiere della tribuna.

"L'impianto tra i più qualificati a livello provinciale e forse anche regionale e comunque andava aggiornato. Abbiamo allora previsto questi interventi a seguito di una perizia di un professionista, ora sono ultimati e verranno certificati per ulteriori procedimenti" ha concluso il primo cittadino quilianese.