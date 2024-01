Calciomercato. Albenga. Ufficiali gli arrivi di Vari, Birzò, Alfano, Legal e Pellicanò

Raffica di ufficialità in attesa dell'esordio domani pomeriggio per i nuovi acquisti dell'Albenga.

Pochi istanti fa il club ingauno ha ratificato gli ingaggi degli attaccanti Francesco Pellicanò, proveniente dalla Sanremese, Federico Vari, in arrivo dal Licata, Valerio Birzò (l'ultima esperienza nel Castrovillari) e l'ingauno Nicolò Alfano, di nuovo in maglia bianconera.

Semaforo verde anche per l'ingaggio di Ludovic Legal, come Pellicano nella prima parte della stagione in campo con i colori dei matuziani.