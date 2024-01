Calcio. Il Comune di Savona premia Ermanno Frumento: "Ho dato l'anima per i colori biancoblu" (FOTO E VIDEO)

E' stata una premiazione semplice, senza tanti orpelli, ma ancor più significativa quella che il Comune di Savona ha voluto dedicare a mister Ermanno Frumento.

Una rappresentanza del Città di Savona, oltre alla dirigenza biancoblu, ha festeggiato il proprio ex tecnico, autentica boa alla quale aggrapparsi soprattutto durante la scorsa stagione.

A fare gli onori di casa l'assessore allo sport Francesco Rossello, affiancato dal delegato Coni Savona Roberto Pizzorno, dal presidente della Consulta, Aureliano Pastorelli, e dalla vicepresidentessa degli Striscioni Nadia De Marchi.

Dopo la cerimonia, mister Frumento ha ripercorso un anno e mezzo di gioie e preoccupazioni, con il costante obiettivo di poter condurre in porto una nave biancoblu per troppo tempo in mezzo alla tempesta.