Volley, Serie B2. Nuovo rinforzo per la Vigo Albenga: arriva Matilde Mercieca

E’ ufficiale un altro rinforzo per la Vigo Albenga, la squadra di coach Barigione si arricchisce con una centrale proveniente dalla Sicilia.

L’Albenga Volley ha il piacere di annunciare l’arrivo in biancoblù di Matilde Mercieca, centrale classe 1990 che ha già esordito nell’ultimo match di campionato.

Matilde vanta una lunga esperienza in B1 e B2 nel sud Italia, ha vestito molto maglie come quelle di IT Com Messina, Cefalù, Savio Messina, Santa Teresa di Riva, Palmi, Cuore Reggio Calabra, Isernia, Scafati e infine del Teams Volley Catania, squadra da cui proviene. In carriera ha inoltre vinto la B2 con l'IT Com Messina nel campionato 2007-2008, la B1 nella stagione 2014-2015 con il Golem Palmi e la B2 con l’Amando Volley Santa Teresa di Riva nell’annata 2018-2019.

“Quest’anno avevo deciso di prendermi una pausa dalla pallavolo” – le parole del rinforzo ingauno – “Ma poi è arrivata questa chiamata e fin dal primo incontro, prima con lo staff e poi con le ragazze, mi sono trovata benissimo. La mia passione per questo sport alla fine ha vinto, ho deciso di rimettermi in gioco e farò del mio meglio per cercare di ritrovare la forma miglior nel più breve tempo possibile. Voglio dare il mio contributo a questa bellissima realtà, non mi resta che ringraziare la società per la fiducia riposta in me”.