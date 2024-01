Calcio, Prima Categoria B. Il genovesato fulcro degli anticipi pomeridiani, in serata la Spotornese ospita l'Old Boys Rensen

Tre trasferte nel genovesato nel pomeriggio, poi in serata sarà la Spotornese a concludere il programma degli anticipi della prima giornata di ritorno contro l'Old Boys Rensen nel girone B di Prima Categoria.

Gli azzurrogranata di Monte vogliono riprendere il discorso interrotto dopo la vittoria sul Città di Savona, per allontanarsi in fretta dai bassifondi, occhio però al Masone con i genovesi di Cavanna pronti a viaggiare a una media di quasi tre reti a partita.

Girone d'andata solido per la Letimbro, attesa dall'Olimpic, mentre servirà l'impresa alla Priamar per rientrare dal "Pertini" di Multedo con punti utili.

Circoletto rosso invece alel 19:30 su Spotornese - Old Boys: la squadra di Dorigo deve necessariamente battere un colpo in positivo per evitare di impantanarsi ulteriormente sul fondale della graduatoria.