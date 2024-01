Calcio. Un fine settimana per celebrare Gigi Riva, un minuto di raccoglimento anche sui campi dilettantistici

La notizia della morte di Gigi Riva ha sconvolto non solo il mondo calcistico.

Tutti gli appassionati presenti nel prossimo fine settimana sui campi professionistici e dilettantistici avranno però l'occasione per celebrare il ricordo di "Rombo di Tuono".

Il presidente federale Gravina ha infatti disposto un minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputeranno sul territorio nazionale:

"Su indicazione del Presidente federale - si legge nella nota - si dispone un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, anticipi e posticipi compresi, per commemorare la scomparsa di Gigi Riva ex Nazionale campione d’Europa nel 1968 e vice campione del Mondo nel 1970".