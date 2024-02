Calcio. Pietra Ligure con qualità e carattere: i biancocelesti strappano un gran punto ad Arenzano in inferiorità numerica per più di un'ora

ARENZANO - PIETRA LIGURE 1-1 (28' Rezi - 84' Gab. Insolito rig.)

FINISCE QUI! È 1-1 TRA ARENZANO E PIETRA LIGURE, al vantaggio di Rezi risponde Gab. Insolito su rigore

95' Sancinito appoggia ad Anich, sinistro da fuori respinto dalla difesa di casa

94' altro fallo all'altezza del vertice dell'area genovese, ultimo piazzato a favore dei biancocelesti

93' Padovan rimedia il giallo per frenare la ripartenza di Mehmetaj, punizione Pietra

91' quattro minuti ancora da giocare

90' ARENZANO IN DIECI, secondo giallo per Pellicciari, si chiuderà in parità numerica

88' applausi per Rovere, che lascia il campo a Franco

86' prova addirittura a vincerla la squadra di Cocco, che ha giocato una ripresa super nonostante l'uomo in meno

84' GABRIEL INSOLITO SPIAZZA FAGGIANO! HA PAREGGIATO IL PIETRA LIGURE! Destro incrociato che si spegne all'angolino, 1-1 a cinque dal termine

82' RIGORE PER IL PIETRA, FALLO SU DOMINICI all'altezza del dischetto, occasionissima per i biancocelesti

78' Cocco si gioca la carta Mehmetaj, fuori Odasso

76' giocata totale di Dominici, che in mezzo a tre avversari difende la sfera prima di lanciare in profondità Rovere, bravo Faggiano in uscita ad anticipare di un soffio il numero dieci pietrese

72' sassata improvvisa di A. Insolito, Faggiano in tuffo risponde presente. Ammonito anche Odasso nel Pietra

70' questa volta il numero tredici riesce a concludere col mancino da posizione favorevole, si immola Calcagno che sbarra la strada al giocatore biancoceleste

68' Anich rimedia il cartellino, gestione non proprio uniforme da parte del direttore di gara

62' deviazione di Ayalas sul corner dalla destra battuto da Sancinito, sfera sul fondo. Intanto Cocco richiama in panchina G. Insolito, dentro Anich

57' giallo anche per Pellicciari

56' dai e vai tra Odasso e Rovere, il capitano biancoceleste calcia col sinistro dal limite, Faggiano para a terra senza problemi

55' Rezi centra in pieno l'incrocio! A centimetri dal raddoppio la squadra di casa

54' Ayalas in ritardo su Pastorino, punizione Arenzano da posizione interessante

52' Corradi manda in campo Barisone al posto di Baroni

49' partita forte la squadra di Cocco, nonostante l'inferiorità e un G. Insolito non al meglio

46' la ripresa si apre con l'ennesima sgasata di Rovere, Baroni gli taglia la strada e l'arbitro estrae il giallo

SECONDO TEMPO

SI CHIUDE LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO. Arenzano avanti di un gol di un uomo, la rete di Rezi e il doppio giallo ai danni di Gasco sorridono al momento alla squadra di Corradi

45'+2' Pastorino segna il 2-0, ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco dell'ex Cairese e Genova Calcio

45' giallo per Cicirello

40' resta in campo l'attaccante pietrese, fasciatura stretta nel tentativo di chiudere almeno il primo tempo

38' problemi alla caviglia per G. Insolito, che viene soccorso dalla propria panchina

34' ancora Rovere in azione personale, cross basso che non viene raccolto da alcun compagno e l'occasione sfuma

32' PIETRA IN DIECI UOMINI, Gasco rimedia il secondo giallo nel giro di pochi minuti, Skura di Jesi lo spedisce anzitempo sotto la doccia

29' ammonito Gasco, primo giallo del match

28' REZI! ARENZANO IN VANTAGGIO! Diagonale vincente dell'attaccante di casa che sfrutta al meglio il pallone servitogli in verticale dopo una trama nello stretto al limite dei sedici metri, 1-0 al "Gambino"

22' il liscio di Lupi scatena la ripartenza di Rovere, altro suggerimento per G. Insolito, diagonale insidioso che Faggiano è bravo a deviare in tuffo

18' spunto di Rovere che serve Dominici, altruista il numero nove biancoceleste che rimette al centro per un compagno favorendo l'uscita di Faggiano

16' sinistro di Padovan da fuori, palla deviata in angolo, sugli sviluppi del quale viene commesso fallo ai danni di Vernice

10' stessa sorte anche per G. Insolito dalla parte opposta, sbandierato un offside sul suggerimento di Rovere in verticale

8' lancio in profondità per Rezi, il primo assistente segnala posizione di fuorigioco con l'attaccante di casa a tu per tu con Vernice

6' ritmi subito interessanti in queste prime battute, non avere problemi a livello di classifica permette ad entrambe le squadre di esprimersi con un buon grado di serenità

1' si parte! Arenzano in completo rosso, Pietra in tenuta biancoceleste

Un minuto di silenzio prima del via in ricordo di Gigi Riva, ex bandiera del Cagliari e della Nazionale scomparso in settimana

PRIMO TEMPO

Formazioni:

ARENZANO: Faggiano, Pellicciari, Lagorio, Calcagno, Baroni, Padovan, Cicirello, Lupi, Rezi, Pastorino, Bruzzone

A disposizione : Gravano, Cosentino, Biancato, Pesenti, Barisone, Rivanera, Damonte, Fossa, Porrata.

Allenatore : Feroldi (Corradi squalificato)

PIETRA LIGURE: Vernice, Lufi, Ayalas, Guaraglia, Insolito G., Dominici, Rovere, Sancinito, Odasso, Gasco, Insolito A.

A disposizione : Duberti, Andreetto, Aicardi, Puddu, Mehmetaj, Anich, Pescio, Varaldo, Franco

Allenatore : Cocco

Arbitro: Skura di Jesi

Assistenti: Di Benedetto di Novi Ligure - Rushanaj di Genova