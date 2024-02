Calcio. Alessandro Grandoni torna in panchina, guiderà la Juniores della Sestrese

Grandoni รจ entrato in societร a dicembre con il ruolo di Direttore Tecnico del Settore Giovanile e allenatore dei Giovanissimi Under 15, incarichi che manterrร a pieno regime proseguendo sullโ€™ottima strada giร intrapresa in questi primi mesi di esperienza verdestellata; sarร coadiuvato dal vice-allenatore Giovanni Icardi, giร presente nello staff tecnico di questo avvio di stagione accanto a mister Giuseppe Catania.