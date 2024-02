Una sforbiciata a fil di palo e la zampata al 90° che ha deciso la partita fondamentale contro il Cisano: Andrea Di Bella si è ritagliato con merito il titolo di protagonista nel 2-1 odierno maturato allo stadio Oliva.

Oltre ai gol sono arrivate però tante giocate utili per la squadra, sintomo di una personalità forte per l'ex attaccante dell'Albenga. I numeri del resto parlano chiaro: 15 gol in appena 8 partite disputate rappresentano un fattore determinante per la squadra di mister Perrone.