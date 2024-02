Calcio. Prima Categoria B, l'Albissole tenta la prima mini fuga: la webcronaca del match con il Borgio Verezzi

ALBISSOLE - BORGIO VEREZZI 2-0 (17' Galiano, 40' Rebagliati)

SECONDO TEMPO

Squadre negli spogliatoi, conduce 2-0 l'Albissole sul Borgio Verezzi, decidono le reti di Galiano al 17' e di Rebagliati al 40'

45'+7' F. Bruzzone d'esperienza ostacola la corsa di Tassisto subendo anche fallo, non gradisce il pubblico di fede rossoblu

45'+6' prezioso il primo pressing di Diana sui portatori di palla avversari, Sarpero non vuole cali di concentrazione in questi ultimi istanti prima del riposo

45'+4' Pollero in diagonale e Simonassi da posizione defilata, entrambe le conclusioni vengono ribattute dalla retroguardia ceramista

45'+2' aggancio di Diana da vedere e rivedere, pallone per Rebagliati che calcia da fuori, sfera alta sopra la traversa

45' inizia il recupero, molto lungo data l'interruzione per l'infortunio a Finocchio

44' ci prova Tassisto da fuori, pallone di poco sul fondo, il Borgio tenta di rientrare in partita prima dell'intervallo

43' Borgio in avanti con il cross di Pollero, fa buona guardia Curci che libera i propri sedici metri

42' Pasquino in ritardo su Simonassi, giallo inevitabile per il difensore di casa

40' REBAGLIATI! HA RADDOPPIATO L'ALBISSOLE! Azione splendida tutta palla a terra da parte dei ceramisti, il destro del numero dieci biancazzurro trafigge Scarlata, 2-0 il nuovo parziale

36' Incorvaia sfonda a sinistra, cross in mezzo dove Galiano, questa volta, viene anticipato dal diretto marcatore

35' Patitucci a cercare un compagno in verticale che non c'è, Negro fa sua la sfera

30' è cresciuta la squadra di Lovazzano in questa fase, maggior decisione nei contrasti e manovra che inizia a diventare più fluida anche nella metà campo avversaria

27' c'è il cartellino giallo anche ai danni di Ghigliazza, partita che, come detto, si sta innervosendo sempre di più

26' occasionissima per il Borgio! Castiglione resiste alla carica di un paio di avversari ed entra in area presentandosi, seppur da posizione defilata, a tu per tu con Negro, bravo ad opporsi al destro del numero dieci deviando in corner

23' Kartal alza la voce chiedendo maggior calma ai ventidue in campo, livello di agonismo che si è alzato notevolmente da qualche minuto

22' Capello in ritardo su Diana, primo giallo della gara

21' la chiusura difensiva di F. Bruzzone sul break del Borgio in ripartenza, prova a scuotersi anche la formazione di Lovazzano dopo un avvio complicato

20' continua a premere la squadra di Sarpero: da Diana a Rebagliati, piattone sul primo palo che si perde sul fondo

17' GALIANO! ALBISSOLE IN VANTAGGIO! Diana lavora un gran pallone e appoggia a sinistra per Fonjock, cross al bacio nel cuore dell'area piccola dove è puntuale e precisa l'incornata del numero undici biancazzurro, 1-0 al "Faraggiana"



15' Galiano pescato in offside sul lancio in verticale di Fonjock, chiamata corretta da parte di Kartal di Imperia

14' si riprende a giocare dopo una pausa di circa dodici minuti

12' l'applauso del "Faraggiana" che accompagna l'uscita di Finocchio, un augurio di pronta guarigione anche da parte della nostra redazione. Al suo posto entra Locatelli

10' è entrata l'ambulanza sul rettangolo di gioco, situazione comunque sotto controllo con i giocatori che stanno continuando a scaldarsi in attesa di riprendere a giocare

7' si stanno verificando le condizioni del giocatore a terra, probabilmente Finocchio, gioco fermo da un paio di minuti al "Faraggiana"

5' a terra un giocatore del Borgio dopo uno scontro, chiamato subito l'intervento dell'ambulanza

3' ritmi subito frizzanti in queste prime battute, immancabile la presenza, con tanto di tifo, bandiere e tamburi degli Zueni a sostegno della squadra di Sarpero

1' si parte! Albissole in tenuta biancazzurra, completo bianco con richiami rossi per il Borgio Verezzi

Squadre accompagnate in campo dai ragazzi del settore giovanile dell'Albissole

PRIMO TEMPO

Formazioni:





ALBISSOLE: Negro, Bruzzone F., Incorvaia, Fonjock, Pasquino, Curci, Gagliardi, Ghigliazza, Diana, Rebagliati, Galiano

A disposizione : Malinverni, Minuto, Cozzi, Iadanza, Scarfi, Iadanza, Piombo An., Piombo Al., Bruzzone R., Damonte

Allenatore : Sarpero

BORGIO VEREZZI: Scarlata, Finocchio, Tassisto, Patitucci, Capello, Scannapieco, Pollero, Gasco, Simonassi, Castiglione, Bianco

A disposizione : Hazizi, Locatelli, De Giorgi, Fiorillo, Pastorino, Stegaru, Viganò

Allenatore : Lovazzano

Arbitro: Kartal di Imperia