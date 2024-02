Dalla Martinica 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi vinti nella Marcia Acquatica dal team dell'Alassio Wave Walking Cnam

Cimentandosi nelle varie specialità previste da questa disciplina così unica nel suo genere, che sta crescendo di anno in anno nel mondo e che vede Alassio come capitale assoluta nel nostro Paese, gli atleti del CNAM si sono confrontati con tanti altri provenienti da tutto il mondo, tra cui i fortissimi membri della nazionale francese. Importanti i risultati raggiunti: 2 Ori vinti da Angela Massone, nei “50 metri singolo con pagaia” e nei “200 metri singoli a mani nude”, entrambi nella sua categoria Master 4 Femminile; 1 Argento nei “200 metri singolo a mani nude”, vinto da Caterina Dadone nella categoria Master 2 Femminile; tre medaglie per Fabrizio Appiano, nello specifico 1 Argento nei “50 metri singolo con pagaia”, 1 Bronzo nei “200 metri singolo a mani nude” e 1 Bronzo nella specialità “Trail Longe Cote”, 6.150 metri di percorso misto acqua e terra nella sua categoria Master 3 Maschile, nonché 12esimo assoluto. Ancora, terzi assoluti nella staffetta mista “50 m x 4” Angela Massone, Caterina Dadone, Fabrizio Appiano e Domenico Capuano. Ottimi piazzamenti inoltre per Capuano nei 200 metri singolo e per Martino Pogliano, il preparatore atletico, nei 200 metri singolo e nel Trail Longe Côte.