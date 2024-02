Judo. Leila Di Napoli sarà alle finali nazionali

Leila Di Napoli, classe 2008, centra la fase di qualificazione regionale e ottiene il pass per le finali nazionali. Questo il bottino per l'atleta della Yama Arashi Judo Savona, che domenica ha dovuto affrontare nell'incontro valevole per la qualificazione proprio la sua compagna di allenamento Greta Emma Petrillo . Le due atlete, conoscendosi molto bene, hanno fatto un incontro tattico, dove Leila è riuscita a esprimersi meglio, dimostrando maturità come atleta.

Le finali sono previste il 24 febbraio a Policoro. Nel pomeriggio c'è stata anche una gara per gli atleti più giovani e per la Yama Arashi Judo Savona hanno partecipato: Padena Federico, Pollero Irene, Goso Gabriel, Strazzalino Elia, Maffei Giovanni Battista, Novokhatskyi Tymofii, Solimini Arianna, Solimini Lorenzo, Cerri Matteo, Giacchino Sofia, Mattarozzi Natan, Ramabud Marcel, Rambaud André. Molto buone le loro prestazioni in gara, di cui sono soddisfatti i tecnici.