Calcio. Il Giudice Sportivo boccia il ricorso del Celle Varazze sul Ceriale: "Non è stata inviata la pec alla società cerialese"

E' stata confermata dal giudice Sportivo la vittoria per 2-0 del Ceriale sul Celle Varazze. Le civette avevano presentato ricorso a causa dell'erronea espulsione comminata a Colombo.

Il ricorso non è stato ammesso per la mancanza dell'invio della pec alla controparte.

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 4/ 2/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 4/ 2/2024 CERIALE PROGETTO CALCIO - CELLE VARAZZE F.B.C.

Il G.S.

Visto il preannuncio di ricorso, presentato dalla società CELLE VARAZZE ai sensi dell'art. 67, comma 1 del CGS, con p.e.c. in data 05 febbraio 2024 h.16:47:58 e relativo alla squalifica inflitta ad un proprio calciatore nella gara in questione;

Visto il successivo ricorso, formalizzato dalla società CELLE VARAZZE ai sensi dell'art. 67, comma 2 del CGS, con p.e.c. in data 07 febbraio 2024 h.12:51:53;

Considerato che sia il preannuncio, sia il ricorso in esame rispettano i termini dell'art. 67, commi 1 e 2 del CGS, ma non rispettano quanto previsto dai medesimi commi, in materia di notifica alla controparte che deve anch'essa avvenire con p.e.c., mentre agli atti non ne risulta traccia;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra, dover dichiarare inammissibile il gravame proposto, per irregolarità procedurale;

Visto l'art. 48 del CGS;

Il G.S. Dispone:

Di dichiarare inammissibile il ricorso di cui trattasi, incamerando il contributo di cui all'art. 48 del C.G.S.; Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti adottati dal ddg in occasione della gara in questione.