Giudice Sportivo, Eccellenza. Otto giornate a Daniele Puddu, multata l'Imperia

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 4/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

IMPERIA CALCIO SRL

Per il comportamento dei propri sostenitori che, fin da prima dell'inizio del 1º t. e durante tutta la gara ripeteva più volte il cognome del ddg, seguito da espressioni ingiuriose

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

LECQUIO MATTEO (CAIRESE)

SCANU DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALESSI DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARIANI ALBERTO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SCHIAPPACASSE FRANCO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

CURABBA GERMANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

PUDDU DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, andava con fare minaccioso a pochi centimetri dal volto del ddg, rivolgendogli un'espressione gravemente irriguardosa e poggiandogli una mano sulla spalla, senza intenzione di fargli male (art 36 novellato CGS - sanzione attenuata in quanto la concretizzazione del contatto fisico con il ddg è avvenuta in modo non impetuoso)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TOSI EMANUELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

a gioco in svolgimento, con la palla non a distanza di gioco, colpiva un avversario con un calcio, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

COSENTINO EMANUELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RAJA GABRIELE (BUSALLA CALCIO)

TURONE FILIPPO RAMON (CAIRESE)

GATTULLI GIANLUCA (SERRA RICCO 1971)

YMERI ARTURO (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARISONE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CAMPANER LORENZO (BUSALLA CALCIO)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

LAZZARETTI JONATHAN (CAIRESE)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GANDOLFO LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

LARCOMBE JOELE (FORZA E CORAGGIO)

LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ANDREETTO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)

CIRRINCIONE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

SPALLAROSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BIGINI JONATHAN (FORZA E CORAGGIO)

COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GATTO PIERLUIGI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE MARTINI LUCA (BUSALLA CALCIO)

SPANO LUCA (BUSALLA CALCIO)

BASSO ALESSANDRO (CAIRESE)

PANDISCIA DAVIDE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MEHMETAJ DENIS (PIETRA LIGURE 1956)

PRETI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (II INFR)

BAGNATO FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

DOTTO LORENZO (BUSALLA CALCIO)

RATTI GIANLUCA (FORZA E CORAGGIO)

BIFFI ALESSANDRO (IMPERIA CALCIO SRL)

GUARAGLIA SIMONE (PIETRA LIGURE 1956)

CAVAGNARO PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

GUALTIERI MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

SCATOLINI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAMPANELLA GIOELE (ANGELO BAIARDO)

DE VINCENZI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

PROVENZANO CHRISTIAN (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GIAMBARRESI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BENASSI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

PUDDU GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

AMATO FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)

WINTOUR PHILIP (SAMMARGHERITESE 1903)

ROBOTTI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

DODA ARMELO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

MANCUSO DAVIDE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)