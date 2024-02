La consapevolezza di essere la squadra che fino ad oggi ha espresso il miglior gioco del girone B di Prima Categoria non manca nello spogliatoio dell'Albissole. Ciò però non distoglie i ceramisti dal mollare la presa: l'obiettivo, dopo la cinquina al Borgio Verezzi è di continuare a porre fieno in cascina, come spiega Danilo Rebagliati, autore dei una tripletta contro i rossoblu.