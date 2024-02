La vittoria contro la capolista non è arrivata, ma per il Pontelungo sembra essere passato il periodo di appannamento vissuto a metà gennaio.

La squadra ha infatti ritrovato il piglio giusto, al netto di un campionato comunque fino ad oggi davvero ben oltre le aspettative.

Mister Zanardini ha promosso lo spirito visto contro la capolista San Francesco (1-1 il risultato del Riva), ma al contempo ha invitato a non abbassare la guardia in vista della partita di domenica in casa del Celle Varazze.