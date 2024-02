Giudice Sportivo, Prima Categoria. Mesi di squalifica per le proteste nei confronti dei direttori di gara

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 3/ 2/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/ 3/2024

SELMI GIACOMO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

Rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa, poi, a fine gara, si scusava con lui, in modo educato e gentile(art.36 novellato CGS-sanzione ridotta per il comportamento tenuto a fine gara).

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPURRO FRANCESCO (BARGAGLI SAN SIRO)

GASTRINI CHRISTIAN (PANCHINA)

ALLENATORI

SQUALIFICA 2 GARE

BILIOTTI DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

SQUALIFICA 1 GARA

MELEDINA GEROLAMO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FIORITO CRISTIAN (CORNIGLIANESE 1919)

NERVI MAURIZIO (ROSSIGLIONESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PECORARO ANTONINO (SORI)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MAZZOCCHI PAOLO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

PRESTANIZZI SIMONE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

A seguito di un contrasto, inseguiva un avversario, poi lo colpiva con una ginocchiata sulla schiena mentre era in possesso della palla, costringendolo a correre alle cure del massaggiatore (sanzione aggravata per la proditorietà del gesto).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SCALAMERA RICCARDO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

A gioco fermo spingeva con entrambe le mani un avversario, facendolo cadere a terra senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NAPELLO RICCARDO (CORNIGLIANESE 1919)

BARONE ALESSANDRO (PRIARUGGIA G.MORA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PUGLIESE ALESSANDRO (CORNIGLIANESE 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ZINGARO ALESSANDRO (BARGAGLI SAN SIRO)

CELLERINO ANDREA (BORGORATTI)

RUFFA FRANCESCO (LIDO SQUARE F.B.C.)

GHIGGERI ALBERTO (PANCHINA)

DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

CAPITELLI MATTEO (SORI)

ORERO LUCA (SORI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PITTALUGA ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

MONTANARI MIRKO (BORGORATTI)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RE ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

SERPENTINI EMANUELE (CORNIGLIANO CALCIO)

MASSA GIACOMO (PANCHINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

AIELLO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

ROGAI MATTIA (CELLA 1956)

SEMINO RICCARDO (CELLA 1956)

CAGNO CHRISTIAN (CORNIGLIANESE 1919)

MUSIARI NICOLO (CORNIGLIANESE 1919)

VIOLA ANDREA (CORNIGLIANO CALCIO)

NOCERINO MIRKO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BARONE ALESSANDRO (PRIARUGGIA G.MORA)

DE GREGORIO GIUSEPPE (ROSSIGLIONESE)

MORRA NICOLA (SORI)

BARRANCA FABIO (SPOTORNESE CALCIO)

BURGIO SARDELLA ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

EDDIBA GABRIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

CIAJOLO GIORGIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MARELLA NICOLO (BORGORATTI)

GUIFFREY MATIAS EZEQUIEL (CA DE RISSI SG)

URSO ANDREA (CA DE RISSI SG)

PANARELLO PIETRO (CELLA 1956)

BETTATI DAVIDE (CORNIGLIANO CALCIO)

NAZARENO LASTRA JEAN P. (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CORRADI ANDREA (LIDO SQUARE F.B.C.)

BRUNO MATTIA (MULTEDO LEVANTE 1930)

SCHIANO FABRIZIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

RAFFO NICOLA (PANCHINA)

PASTORINO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

BORTOLAZZI FILIPPO (SORI)

COSTA ALESSANDRO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

NAPOLITANO GIORGIO (CA DE RISSI SG)

TERRIBILE CHRISTIAN (CA DE RISSI SG)

GAMBARELLI GIANLUCA (CORNIGLIANO CALCIO)

CUNEO GABRIELE (MARASSI 1965)

LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)

SACCO ANDREA (OLIMPIC 1971)

SETZU GIACOMO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

LO VECCHIO MARCO (SORI)

SARI ALESSIO (SORI)

ZANI AGOSTINO (SORI)

GIOFRE MIRKO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

BASSO LORENZO (SPOTORNESE CALCIO)

GARE DEL 4/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 CENGIO

A titolo di responsabilità oggettiva per i gravi fatti che hanno visti coinvolti propri tesserati nei confronti del ddg (sanzione ridotta per il fattivo comportamento di propri dirigenti e calciatori nell'occasione) e per la mancanza d'acqua calda, a fine gara, nello spogliatoio della squadra ospite.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 4/2024

CHIAPPINI MARCO (CEPARANA CALCIO)

Allontanato per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, minacciava pesantemente il ddg, paventando, inoltre di non fargli più trovare la sua autovettura(art.36 novellato CGS).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 4/2024

PICCOLO MARCO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

Protestava con decisione in occasione dell'espulsione di un proprio calciatore; invitato dal ddg a calmarsi non ascoltava e dopo la ripresa di gioco, continuava a protestare con parole e gesti di dissenso; ad un successivo richiamo da parte del ddg, continuava a protestare e rivolgeva al ddg ed alla categoria arbitrale espressioni gravemente irriguardose. Espulso, rimaneva fino alla fine del primo tempo fuori dal tdg nei pressi degli spogliatoi. Richiamata da parte del ddg l'attenzione dell'addetto all'arbitro per farlo allontanare, si allontanava irridendo il ddg medesimo (art. 36 novellato CGS)

BAGNASCO PIERLUCA (PLODIO 1997)

Già richiamato in precedenza per proteste, continuava a protestare in maniera plateale e vistosa rivolgendo al ddg un'espressione gravemente irriguardosa e continuando a polemizzare; dopo essere stato espulso mentre si accingeva ad abbandonare il tdg rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa, mettendo in dubbio le sue facoltà mentali; inoltre a fine gara rimaneva nell'area degli spogliatoi ed entrando in quello del ddg continuava a protestare, nonostante i continui inviti del ddg ad uscire venendo, infine, convinto dal proprio allenatore ad allontanarsi (art. 36 novellato CGS)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 2/2024

FALLETTA ALESSANDRO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BROGLIO STEFANO (PLODIO 1997)

AMMONIZIONE (I INFR)

FALLETTA ALESSANDRO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

PAGANI MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

RICOTTA ATTILIO (ONEGLIA CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/ 4/2024

GRECO BIAGIO (CENGIO)

Immediatamente dopo l'ammonizione del proprio allenatore, interveniva di corsa supportando le ragioni di quest'ultimo e protestava per le decisioni tecniche e disciplinari adottate dal ddg.

Alla notifica del provvedimento disciplinare di ammonizione, il medesimo replicava nei confronti del ddg con un'espressione gravemente irriguardosa; dopo il provvedimento disciplinare di espulsione, lo stesso si posizionava vicino all'ingresso degli spogliatoi, continuando a protestare nei confronti del ddg, rivolgendogli anche espressioni gravemente irriguardose e lesive del suo prestigio (art. 36 novellato CGS - sanzione aggravata per aver reiterato il comportamento anche dopo l'espulsione, al di fuori del rdg)

SQUALIFICA PER SETTE GARE

MOLINARO GIANLUCA (CENGIO)

Già ammonito, continuava a protestare in modo plateale, minaccioso e urlando espressioni gravemente irriguardose all'indirizzo del ddg. Dopo il provvedimento disciplinare di espulsione, usciva lentamente dal tdg, continuando a indicare il ddg con il dito e proferendo continuamente, con tono fortemente adirato, espressioni minacciose neisuoi confronti; giunto in prossimità dell'ingresso degli spogliatoi, si fermava, tornava indietro e iniziava a urlare espressioni di minaccia verso il ddg, aggiungendo espressioni gravemente irriguardose nei suoi confronti e lesive del prestigio arbitrale e dell'AIA in generale.

I propri dirigenti tentavano di calmarlo ma senza esito. Terminata la gara, si avvicinava al ddg un dirigente della squadra avversaria, che lo allertava su un tentativo di aggressione in atto nei suoi confronti, mentre un dirigente della società ospitante si affiancava al ddg medesimo, per scortarlo. A questo punto si avvicinava un calciatore della società ospitante che si rivolgeva con tono arrogante verso il predetto dirigente avversario, intimandogli di mantenere un tono omertoso ed offendendolo. Mentre il ddg si avviava all'uscita, il MOLINARO andava verso di lui, nonostante un calciatore e due dirigenti tentassero di trattenerlo, urlandogli pesanti espressioni di minaccia anche per la sua vita; poi, divincolandosi da coloro che lo trattenevano, si toglieva la felpa, e, con espressione vendicativa, si dirigeva di corsa verso il ddg in modo impetuoso e incontrollato, ma i tesserati di cui sopra riuscivano a placcarlo nuovamente, mentre urlava ulteriori espressioni lesive del prestigio arbitrale e dell'AIA in generale. Mentre accadeva tutto ciò, i dirigenti della propria società lo spostavano di peso e lo mettevano in un angolo per liberare l'ingresso degli spogliatoi e consentire al ddg di entrare, mentre egli continuava ad urlare reiterate pesanti espressioni di minaccia anche per la sua vita. Il ddg, fortemente intimorito, perché sembrava che da un momento all'altro potesse divincolarsi, e faceva le mosse per avventarsi verso di lui, appena entrava negli spogliatoi, si attivava per ottenere l'intervento della forza pubblica. Dopo il colloquio con l'OA, entrava nello spogliatoio uno dei carabinieri, nel frattempo intervenuti, che provvedeva con le procedure di identificazione delle persone coinvolte nei fatti (art. 36 novellato CGS - sanzione aggravata per la reiterazione del comportamento tenuto anche dopo il termine della gara e per la gravità del tenore delle minacce proferite, che hanno indotto il ddg a richiedere l'intervento della forza pubblica)

SQUALIFICA PER UNA GARA

CASELLA MASSIMILIANO (ONEGLIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ANFOSSI SIMONE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TRIVELLONI PAOLO (BOLANESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GRECO BIAGIO (CENGIO)

MOLINARO GIANLUCA (CENGIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LAZZARI SETTEMBRINO (RICCO LE RONDINI)

A gioco fermo rivolgeva al ddg una pesante minaccia, poi, rivolgendosi al suo allenatore, ripeteva la minaccia indirizzata al medesimo (ART. novellato CGS).

CORTESE STEFANO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

Dopo aver commesso un fallo di negligenza, ed essere quasi caduto a terra, nel rialzarsi, appoggiava tutto il piede sulla pancia dell'avversario, ancora dolorante a terra, provocandogli ulteriore dolore, ma comunque non impedendogli di continuare la gara (sanzione aggravata per la potenziale estrema gravità del gesto, con un avversario inerme)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHIAPPINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LESSONA ERIK (CALVARESE 1923)

SPINARDI LUCA (CENGIO)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

BARBIERI ALESSANDRO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCO ALESSIO (CENGIO)

Al termine della gara, durante i fatti concitati che hanno visto coinvolto il ddg, si avvicinava con tono arrogante ad un dirigente avversario, offendendolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)

GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)

PASQUINO SIMONE (ALBISSOLE 1909)

ALDROVANDI NICOLA (ARCOLA GARIBALDINA)

BOGGIANO ANDREA (BORGO INCROCIATI)

SIVORI FILIPPO (CASTELNOVESE)

BEANI LORENZO (CITTA DI SAVONA)

BACIGALUPO FRANCESCO (F.C.LAVAGNA 2.0)

BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)

BELMONTE MARCO (LETIMBRO 1945)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)

DI LEO ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

DALDI CLAUDIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

CARRUS ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

IENCINELLA TOMMASO (APPARIZIONE FC)

LEGGIO SAMUELE (ARGENTINA ARMA)

PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

GASCO FILIPPO (BORGIO VEREZZI)

ORMENISAN DANIEL (CENGIO)

GRASSI ANGELO (CEPARANA CALCIO)

FRANCESCHINI LORENZO (COLLI ORTONOVO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

SAMBUCETI PAOLO (F.C.LAVAGNA 2.0)

FAZIO MICHELE (GOLFO DIANESE 1923)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

MACCIO LORENZO (MASONE)

DI MATTIA ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

BOSIO ALESSANDRO (OSPEDALETTI CALCIO)

MURATORE ANDREA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MODAFFERI MANUEL (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MUCAJ MARIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GAGLIARDI ALESSIO (ALBISSOLE 1909)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

GIACOPELLO DAVIDE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)





AMMONIZIONE (VI INFR)

DI DONATO CIRO (ARGENTINA ARMA)

MOLLO GIANFELICE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

CAPELLO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

SALA IACOPO (CASARZA LIGURE)

MATAROZZO MATTEO (CITTA DI SAVONA)

BATTAGLIA MARCO (OLD BOYS RENSEN)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

ANSELMO FEDERICO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BERTOZZI FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

GATTUSO SIMONE (VADINO FOOTBALL CLUB)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)

PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (III INFR)

URUCI RIGERS (ALTARESE)

BONICA LUCA (APPARIZIONE FC)

ZINO GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)

MICHERO DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

LOCATELLI PIETRO (BORGIO VEREZZI)

LORENZINI SEBASTIANO (BRUGNATO 1955)

NARDINI SAMUELE (CASTELNOVESE)

SANTUCCIU SEBASTIAN (COLLI ORTONOVO)

CASTELLANOTTI DAVIDE (MAROLACQUASANTA)

GALLETI WILLIAM (MASONE)

RUSCA FRANCESCO (MASONE)

PELLEGRINO GILBERTO (ONEGLIA CALCIO)

BELLOMIA FRANCESCO (PLODIO 1997)

COMPARATO SIMONE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

ZINGHINI ALESSANDRO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

ZOCCALI MATTIA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

SCAPPAZZONI LORENZO (RICCO LE RONDINI)

MUSICO MICHELE (RIESE)

BIANCHI MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

SANGUINETTI NICOLA (SANTERENZINA)





AMMONIZIONE (II INFR)

BROCCOLI SIMONE (APPARIZIONE FC)

TARANTOLA PAOLO (ARGENTINA ARMA)

PAFFUMI NICOLO (ATLETICO QUARTO)

SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)

FERRARI EDOARDO (BRUGNATO 1955)

SOW ABOUBACAR (CASTELNOVESE)

VOLPI DARIO (CASTELNOVESE)

FOIS MATTIA (CENGIO)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

RICHERME DAVIDE (FOLLO FOOTBALL CLUB)

ROVANI MATTIA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PARDI ALBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

AMARO ANTONIO (MASONE)

MACCIO MIRKO (MASONE)

ZOLEZI GIUSEPPE (OLD BOYS RENSEN)

TOURAY MODOU (PLODIO 1997)

GARBARINO MATTEO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

ARPE LORENZO (RIESE)

VENTRIGLIA MICHELE (RIESE)

MANGIATORDI DAVIDE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

GARBINI PABLO ANDRES (VADESE CALCIO 2018)

BIANCO ANTONIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

MINEO MATTEO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

DANOVARO LEONARDO (VEZZANO 2005)

BASTITA DAVIDE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

TABACCO PIETRO (ALTARESE)

BOJANG MUHAMMED (APPARIZIONE FC)

CALAMELA LORENZO (AREA CALCIO ANDORA)

BETTALLI NICOLO (ATLETICO QUARTO)

MESSURI NICOLO (ATLETICO QUARTO)

SIMONASSI ALBERTO (BORGIO VEREZZI)

FAVALI LUCA (BORGO INCROCIATI)

DAL PRA MATTIA (BRUGNATO 1955)

ZHOLLANJI AJKED (CASARZA LIGURE)

DJOMI RHUDEL (CENGIO)

DI MARCO MATTIA (CEPARANA CALCIO)

BIANCARDI DAVIDE (COGORNESE)

DONDERO COSIMO (F.C.LAVAGNA 2.0)

TONTOLI GABRIELE (F.C.LAVAGNA 2.0)

ARDISSONE FEDERICO (GOLFO DIANESE 1923)

FRANCO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)

DAMONTE ENRICO (OLD BOYS RENSEN)

BROZZO TOMMASO (RICCO LE RONDINI)

MAROTTA MANUEL (RICCO LE RONDINI)

OLIVERIO CRISTIAN (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CROCETTA RAFFAELE (SPERANZA 1912 F.C.)

BARBIERI LEONARDO (VEZZANO 2005)

SPALLANZANI GIANLUIGI (VEZZANO 2005)