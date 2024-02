Calcio. Biolzi non è più l'allenatore del Finale: "Colpa mia". Per la successione Mambrin o Delfino

Sono state accettate le dimissioni di Andrea Biolzi, presentate ieri sera dopo la sconfitta interna per 4-0 con la Praese.

"La società ringrazia per il lavoro svolto con professionalità e impegno, augurando a lui le migliori soddisfazioni sportive e nella vita privata. Stiamo lavorando - Questo il messaggio del club - per trovare una soluzione valida".

Lo stesso Biolzi non nasconde il proprio rammarico.

"Presentare le dimissioni era un passaggio dovuto. Due punti raccolti in otto gare, rispetto ai quattordici conquistati da mister Monti in trecici partite, significano una sola cosa: la colpa è mia, non sono riuscito a incidere. Il calcio è questo, l'anno scorso a Taggia le cose erano andate bene, evidentemente al Finale no".

I nomi per il post Biolzi sono due: la soluzione interna con Marco Mambrin o l'arrivo di Giancarlo Delfino.