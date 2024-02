Il Karate Club Savona non ferma la sua ascesa, ora è quinto nella classifica delle società nazionali

La Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) ha diramato come ogni anno la classifica ufficiale per società relativa al 2023. Il Karate Club Savona scala la classifica migliorando l’ottavo del 2022 con uno splendido quinto posto su 528 società Italiane in graduatoria.

Un 2023 straordinario che ha portato 5 Titoli Italiani e numerosi podi in competizioni nazionali ed internazionali.Il sodalizio Savonese conferma il primo posto tra le società liguri che detiene ormai dal 2009.

Un risultato incredibile che regala alla città di Savona una vera e propria eccellenza sportiva. Il Karate club Savona, con una delegazione di 7 atleti guidati dal Tecnico Raffaela Carlini volerà lunedì notte negli Emirati Arabi Uniti per partecipare alla prima tappa della Coppa del Mondo giovanile che si disputerà a Fujairah dal 22 al 25 Febbraio.

Faranno parte della delegazione Micol Genta, Matilde Fiume, Francesco Campo, Vittoria Galati, Maya Marenco, Arianna Campo e Giacomo Ferraris.