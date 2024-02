Calcio, Serie D. Pomeriggio da leoni con Vado - Ligorna e Albenga - Varese. La Sanremese farà visita alla capolista Alcione

E' uno di quei menu stuzzicanti quello che la Serie D è pronta a proporre, come spesso capita, dopo la sosta.

Già due settimane fa, al momento dello stop si percepiva la curiosità per il programma della 27° giornata con il Vado (rinforzato nei quadri dirigenziali con l'innesto di Elio Signorelli), ancora zoppicante, pronto a confrontarsi con il Ligorna, una delle squadre più in forma del momento, mentre per l'Albenga è in calendario la gara interna con un Città di Varese che, tra alti e bassi, conferma sempre il fascino del proprio blasone.

Gara da circoletto rosso per la Sanremese, da ieri in Lombardia per affrontare al "Kennedy" la capolista Alcione.

Ecco il programma completo di giornata, unica eccezione Borgosesia - Alba, posticipata a mercoledì prossimo a causa dei numerosi tesserati impegnati nel Torneo di Viareggio.

Il programma: