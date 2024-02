Calcio. Il presidente Santucci riabbraccia il Savona FBC: "Si riparte dal 2019. Emozione alla firma? No, era la conclusione che attendevamo"

Le urla di sottofondo si sentono in maniera marcata, la voglia di festeggiare il ritorno di Savona FBC traspare in maniera limpida, quasi a porre una definitiva chiusura con gli ultimi anni difficili.

Enrico Santucci non nasconde la propria soddisfazione, dopo giorni di trattative serrate e tenute comprensibilmente sottotraccia.

"Oggi possiamo riavvolgere il nastro al 2019, ripartiamo con la voglia di ricostruire e abbracciare la società che storicamente ha sempre rappresentato il calcio a Savona.

Cos'è stato decisivo per la trattativa? C'era anche un'altra offerta, ma la Vela Srl ha deciso di prediligere la nostra proposta. C'è stato un primo contatto verbale, trasformato poi in una proposta irrevocabile di acquisto. Il nostro avvocato ha analizzato la documentazione e siamo arrivati alla firma odierna".

Sull'utilizzo del logo e del marchio ci sono due tempistiche differenti.

"Il logo possiamo utilizzarlo da subito, il marchio tornerà ufficialmente dal prossimo campionato, con la nuova stagione sportiva".

L'emozione non ha scalfito il presidente biancoblu:

"Al momento della firma non c'è stata alcune sensazione particolare, proprio perchè reputavo questo esito in un certo modo scontato. L'emozione emerge riavvolgendo il nastro, ripensando al percorso che abbiamo intrapreso per arrivare a oggi. Come dice si suol dire: è il viaggio, non la meta, ciò che conta".