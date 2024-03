Calcio. Ceriale Leonardo Carastro analizza il ko di Camporosso: "Risultato che non ci aspettavamo, ma nessun passo indietro"

Il Ceriale cade a Camporosso per 3-1 e ferma la corsa verso le alte posizioni nel campionato di Promozione.

Una sconfitta che lascia i biancoblu in classifica a quota 32 punti, con il quinto posto sempre lontano, così come la zona playout.

Ad analizzare la stagione dei savonesi e lo scivolone dell'ultimo turno di campionato è Leonardo Carastro: "Sicuramente non ci aspettavamo questo risultato - ha sottolineato - anche perché abbiamo fatto una settimana intensa per preparare al meglio la partita. Questo però non è un passo indietro, anzi queste partite ci fanno crescere. A questo punto del campionato siamo a metà classifica ma l’obiettivo rimane sempre lo stesso per tutti e proveremo a raggiungerlo fino alla fine".

Carastro analizza la sua stagione in maglia Ceriale: "A livello personale la mia stagione la giudico buona , sto segnando sento la fiducia del mister e dei compagni di squadra".