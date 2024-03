Calcio giovanile. Nuova amichevole tra Veloce e Genoa, la leva 2015/16 granata ospite al Marina Park

Giovedì 7.03.2024 è andata in scena, presso l'impianto di Marina Park di Genova, l'ennesima amichevole fra le formazioni giovanili del Genoa Cfc 1893 e della FBC Veloce 1910.

Questa volta ad essere ospitata dalla gloriosa società rossoblù è stata la Leva 2015/16 di Mr. Christian Ravera, che ha incontrato la Leva 2016/17 del Genoa Cfc 1893.

Un pomeriggio all'insegna dello sport e dell'amicizia, nel corso del quale i giovani granata non hanno per nulla sfigurato con i validi avversari,giocando a tratti in modo eccellente e terminando il test match col risultato finale di 9 - 9 (un tempo pareggiato, due vinti e due persi).

Oltre ad encomiare l'intero staff del Genoa Cfc 1893 (rappresentato, come di consueto, dal preparatissimo Sig. Andrea Bianchi), il Direttore Tecnicodella Società Velociana, Sig. Alessandro Morbelli, ha voluto ringraziare i tecnici Ravera e Rizzo, il collaboratore Cannone, il preparatore dei portieri Massarotto.