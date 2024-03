Camporosso. Esperienza e gioventù per battere la Praese. Lettieri: "Zito bomber di razza, Santoianni uno dei nostri talenti più interessanti"

Tre gol di Zito e nel finale anche la marcatura di Tiziano Santoianni, classe 2007: così il Camporosso ha chiuso la domenica perfetta in casa della Praese.

Una partita sulla carta dal pronostico segnato a favore dei genovesi, ma i rossoblu hanno saputo gettare il cuore oltre l'ostacolo, conquistando tre punti che riaprono totalmente la corsa salvezza.

"Siamo contenti che i ragazzi siano riusciti a togliersi una bella soddisfazione - spiega il direttore sportivo Pietro Lettieri - l'impegno durante la stagione non è mai mancato e qualche punto in classifica sicuramente manca all'appello.

Non ci arrendiamo e la vittoria con la Praese ci da ulteriore conferme per continuare a lottare per rimanere in categoria fino all'ultima giornata.

Zito lo conosciamo tutti, se sta bene è un centravanti con qualità importanti, ma il gol di Tiziano Santoianni ha per noi un significato speciale. Mister Luci sta lavorando molto bene con i ragazzi del vivaio. Oltre a Tiziano ci sono altri elementi del 2007 come Ribetto, che ha già esordito, Vogel e Pianetti de quali sentiremo sicuramente parlare in futuro".

PRAESE - CAMPOROSSO 2-4

Marcatori: 16’ e 18’ Zito, 30’ Panait, 32’ Andreoni, 55’ Zito, 92’ Santoianni.

Praese: Tredici, De Cerchi (56’ Fileni), D’Amoia, Cova Ferrando, Albertoni (62’ Cisternino), Andreoni, Lobascio, Panait, Matzedda, Volpe, Draghici.

A disposizione: Ottonello, Buffo, Villata, D’Amico, Cosmi, Cacciani S.

Allenatore: Carletti

Camporosso: Frenna, Fazzari, Cordì, Serra, Scarfò, Monteleone, Calvini, Panigada (70’ Calcopietro), Tofanica (65’ Scortichini), Zito (90’ Santoianni), Demme.

A disposizione: Francesconi, Pianetti, Vogel, Ribetto.

Allenatore: Luci C.

Arbitro: Bresciani di Chiavari