Calcio, Albenga. L'arrivo di nuovi soci non è da escludere. Cosenza: "Incontri in corso. L'attaccante Cissè? Opzione ad ora non percorribile"

Se il rettangolo verde non ha regalato domenica scorsa una delle prestazioni più esaltanti di questa stagione, per l'Albenga inizia una fase cruciale a livello di programmazione.

La stagione 2024/2025 è più vicina di quanto si pensi e il presidente Cosenza non chiude la porta a nuovi ingressi in società per rinforzare l'assetto bianconero.

"Le voci che stanno circolando sono vere. In questi giorni siamo entrati nella fase calda in merito a possibili ingressi di nuove energie all'interno della società. I nostri risultati hanno attirato bene o male l'attenzione di tanti addetti ai lavori e, confrontandomi con tanti imprenditori, c'è chi potrebbe darci una mano. Nomi? Ovviamente non posso farli, soprattutto in un momento cruciale delle nostre interlocuzioni".

Sul fronte mercato si è parlato del possibile arrivo dell'attaccante Jakuba Cissè.