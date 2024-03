Giudice Sportivo, Eccellenza. Le sanzioni settimanali, il Pietra Ligure perde Rovere per tre giornate

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 17/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 3/2024

SONETTI DAVIDE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/ 4/2024

FRIGNANI ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

Al 27º protesta all'indirizzo del ddg utilizzando espressioni ingiuriose ed irriguardose (sanzione attenuata per il tenore delle espressioni utilizzate)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

Da scontarsi al termine della precedente squalifica. Per tutta la durata della gara, assistendo all’incontro dagli spalti dovendo scontare precedente squalifica, rivolgeva alla terna espressioni irriguardose e ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GARA

AMIRANTE SALVATORE (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MILITE MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

Al 37º, a gioco fermo, teneva una condotta irriguardosa nei confronti del ddg, e alla notifica del provvedimento disciplinare, tentava di addivenire a contatto con lo stesso senza tuttavia riuscirci per l'intervento dei compagni di squadra.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SPADONI CHRISTIAN (ATHLETIC CLUB ALBARO)

Al 44º st, rivolgeva alla terna espressioni ingiuriose ed irriguardose (sanzione attenuata per il tenore delle espressioni utilizzate)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

Al 17º st, a gioco fermo, colpiva con una violenta manata al volto di un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive

PATERNO DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

Al 37º pt, a gioco fermo, colpiva con una violenta manata il torace di un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LERINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BARACCO LUCA (TAGGIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OLIVERI LEONARDO (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RAJA GABRIELE (BUSALLA CALCIO)

SANCINITO DAVIDE (PIETRA LIGURE 1956)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

TRAVELLA LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

SPANO LUCA (BUSALLA CALCIO)

GUARAGLIA SIMONE (PIETRA LIGURE 1956)

CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (XI INFR)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

STABILE ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VII INFR)

VIOLA MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SCARRONE TOMMASO (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCIMONE MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LUCACCINI FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

CASSATA LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

BERNUZZI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

CORTESE ANDREA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LA ROSA NOAL (CAIRESE)

CANEPA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CONSOLI MIRKO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

DIAKHATE ABDOULAYE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CALZETTA MATTIA (FORZA E CORAGGIO)