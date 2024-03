Rari Nantes Savona. Pietro Figlioli si racconta in vista della sfida con lo Jadran: "Dipenda da noi, ci aspetteranno con il coltello tra i denti" (VIDEO)

Sabato 23 marzo alle ore 18.00, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Olimpica” di Trebinje in Bosnia Erzegovina, con i montenegrini dello Jadran Herceg Novi nell’incontro valevole per la partita di ritorno degli Ottavi di Finale della Len Euro Cup 2023/2024.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Georgios Stavridis (Grecia) e Pau Segurana (Spagna). Il Delegato Len sarà Andy Hoepelman (Olanda).

All’andata i biancorossi di Alberto Angelini hanno vinto 16 a 10.

L’attaccante biancorosso, Pietro Figlioli ha presentato la partita nel corso dell'intervista rilasciata a Laura Sicco: