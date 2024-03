Pallanuoto, missione compiuta per la EuroRari: vince lo Jadran Herceg Novi, ma la qualificazione è biancorossa

JADRAN HERCEG NOVI - BPER RARI NANTES SAVONA 13-12

Un match duro per la Rari, fortemente condizionato da un arbitraggio ancora una volta quantomeno cervellotico ed estremamente penalizzante per i biancorossi che hanno dovuto fare i conti con ben 20 espulsioni complessive (contro appena 10 per lo Jadran) e addirittura 6 rigori a sfavore: numeri da record. Solo la quadratura della squadra forgiata da Angelini ha permesso di mantenere il sangue freddo portando così a casa il passaggio del turno.

Con il sorteggio di martedì prossimo (Savona è rimasta l'ultima rappresentante italiana in corsa complice l'eliminazione di Ortigia) si scoprirà l'avversario nello scontro diretto che varrà l'accesso alla final four.

---

00.00 Finisce qui, per la Bper Rari Nantes Savona una sconfitta che non fa male: missione compiuta per i ragazzi di Angelini.

00.36 Rete di Campopiano, -1 a Trebigne ma +5 complessivo che vale il pass per i quarti di Len Euro Cup.

1.18 Campopiano ruba palla agli avversari, ora solo qualche secondo separa la Rari dalla qualificazione.

2.10 Nicosia ci mette la manona e nega il possibile +3 allo Jadran.

2.22 Anche Guidi out, finisce la sua partita.

4.16 Rigore per lo Jadran e ormai non fa più notizia, fallo di Guidi. Rete di Vukicevic.

4.32 Erdelyi! Gran gol dell'ex Vasas, i quarti di finale sono ad un passo per la Rari.

4.55 Time out Savona che ripartirà con la superiorità numerica da sfruttare.

5.07 Rigore per lo Jadran, fallo di Figlioli che finisce qui la sua gara. Nagaev spinge a +2 lo Jadran. Padroni di casa che hanno poco più di 5 minuti per tentare l'impresa e ribaltare quello che ora è un -4.

6.55 Finisce la partita di Vavic (limite di falli) e con l'uomo in più lo Jadran torna avanti, rete di Vujovic.

7.13 Pareggia Rocchi, il Savona non vuole lasciare nulla agli avversari.

8.00 Si riparte ed è ancora Jadran. Ultima frazione di gioco che all'andata risultò decisiva per il Savona, che allungò con veemenza staccando i rivali.

Quarto tempo

0.00 Si chiude anche la terza frazione di gioco, Rari sotto di un gol ma con la qualificazione sempre più vicina.

00.51 Gran diagonale di Nagaev, la squadra di Radanovic si riporta sopra.

1.23 Risponde il Savona con il suo capitano: Rizzo concretizza in superiorità numerica, è 9-9.

1.58 Ancora Vucurovic, ancora con l'uomo in più. Jadran avanti.

4.22 Angelini chiama il time out, la Rari riordina le idee. Si ripartirà con i biancorossi in superiorità numerica.

5.18 Patchaliev ruba palla, Bruni riaggancia lo Jadran. Nuova parità.

6.08 Vucurovic riporta avanti lo Jadran, 8-7.

6.30 7-7! Bruni con l'uomo in più!

6.47 Rigore per i padroni di casa, fallo di Erdelyi. Gol dello Jadran messo a segno ancora da Nagaev.

7.32 Pari Jadra, Sladovic non perdona con l'ennesima superiorità numerica.

8.00 Per la terza volta è lo Jadran ad arrivare per primo sul pallone in avvio di gioco.

Terzo tempo

0.00 Secondo tempo che si chiude con una bella parata di Nicosia, Rari che a metà gara è avanti di un gol (ben 7 invece considerando anche il match di andata).

1.59 Il panda Bruni entra nel tabellino, +1 Savona!

6.52 Terzo rigore per i montenegrini, fallo di Campopiano. Vukicevic non sbaglia, è parità.

8.00 Riprende il gioco con i pallanuotisti dello Jadran primi sul pallone rispetto a quelli savonesi.

Secondo tempo

00.00 Cala il sipario sul primo tempo con il Savona che colpisce la traversa con Rizzo, decisiva la deviazione di Durovic sulla conclusione a fil di sirena.

00.26 Rigore per lo Jadran, fallo di Nicosia. Radovic a segno.

1.43 La traversa ferma Erdelyi, non Guidi: poker della Rari!

2.57 Padroni di casa che sbattono su Nicosia, il portiere della Rari si confema attento in due occasioni consecutive.

4.30 Nuovo vantaggio savonese, Rocchi capitalizza la superiorità numerica (out Vujicic).

5.35 La riequilibra lo Jadran, Vujovic fa 2-2.

6.07 Rigore per lo Jadran, fallo di Figlioli. Ammonito Angelini, Nagaev non sbaglia.

6.22 Raddoppia la Rari, controfuga vincente firmata da Durdic. Avvio perfetto dei savonesi.

6.57 Figlioli! Savona in vantaggio dopo un avvio all'insegna dell'equilibrio.

8.00 Si parte! Il primo pallone è dello Jadran.

Primo tempo

Sei reti di vantaggio da difendere, un bottino importante ma che non deve assolutamente portare alla convinzione di avere la qualificazione già in tasca. Per la Bper Rari Nantes Savona il match di ritorno degli ottavi di finale di Len Euro Cup contro lo Jadran Herceg Novi non può ancora essere considerato una formalità nonostante il 16-10 per i biancorossi maturato lo scorso 8 marzo alla "Zanelli".

La compagine montenegrina tenterà il tutto per tutto per rimontare la sconfitta dell'andata e per i ragazzi di Alberto Angelini non mancheranno le difficoltà. Attenzione massima, dunque, alla fisicità del team guidato da Petar Radanovic e ai suoi pezzi pregiati i montenegrini Vasilje Radovic (difensore) e Jovan Vujovic (centroboa) e i temibili russi Ivan Kholod (difensore) e Ivan Nagaev (mancino).

Andiamo a conoscere gli schieramenti delle due squadre . JADRAN HERCEG NOVI: Durovic, Kholod, Vucurovic, Vukicevic, Vujovic, D. Radovic, Nagaev, Gardasevic, Banicevic, Sladovic, Caraj, V. Radovic, I. Radovic. ALLENATORE: Petar Radanovic.

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli, Vavic, Rizzo, Bragantini, Bruni, Campopiano, Guidi, Durdic, Erdelyi, Da Rold.

ALLENATORE: Alberto Angelini.