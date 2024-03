Calcio, Vadese. "Ora siamo tutti vicini a Xhuri. Pessime le dichiarazioni di Bazzigalupi"

Sono ore di attesa per la Vadese dopo quanto avvenuto ieri sera allo stadio Ruffinengo di Savona.

Il 3-0 sulla Spotornese passa chiaramente in secondo piano per il direttore generale Saltarelli, segnato, come tutto l'ambiente azzurrogranata, dal terribile colpo al collo subìto da Gledi Xhuri.

"Ora il nostro pensiero corre a Gledi, alla sua famiglia, e alla speranza che possano arrivare delle notizie incoraggianti sul suo stato di salute. La vittoria di ieri sera è per lui, ma è logico che di fronte a situazioni di questa portata il puro evento sportivo quasi scompaia. C'è però il lato umano e personale da non sottovalutare quando si pratica sport, come qualsiasi altra attività e le tante parole che ci sono piovute addosso necessitano davvero di pochi commenti. Le parole del tecnico del Multedo, dopo il 2-2 con la Letimbro sono state pessime: mi auguro che gli organi preposti le abbiano ascoltate e assumano le decisioni più opportune al riguardo".