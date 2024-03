Calcio. Speranza - Lido Square, la webcronaca dal Santuario

SPERANZA – LIDO SQUARE 2-0 (30'AMATO, 58' Crocetta, 61' Frumento)

68' AMATO! Doppietta per lui, altruista Cortese nel servire a porta vuota il compagno

66' Cortese si divora la rete del 4-0, a tu per tu con Raffa incrocia il destro non trovando il palo lungo

64' Cambio per i padroni di casa, entra Berruti G. al posto di Pescio

61' 3-0! FRUEMENTO calcia la punizione sul palo del portiere rasoterra, una deviazione batte Raffa G.

58' CROCETTA! 2-0! Lo Speranza raddoppia in avvio di ripresa, cross di Titi a rientrare e spizzata di Crocetta che mette alle spalle di Raffa

55' ammonito Satariano nelle fila biancoazzurre

53' corner battuto stretto da Titi, smanaccia Raffa G.

51' ammonito per proteste Caruso

48' Frumento messo giù al limite dell'area!, per il direttore di gara è fallo contro

Secondo Tempo

Termina il primo tempo 1-0, al momento la decide Amato

43' Punizione sanguinosa battuta da Russo, riesce ad allontanare la difesa in qualche modo

39' Accatino si sovrappone e e crossa sul dischetto, Amato è ancora il più lesto ad arrivare, questa volta al volo non trova la porta. Altra occasione per l'esterno rossoverde

36' Titi prova a sorprendere sul primo palo Ruffa G., il quale ribatte in rimessa laterale

35' prima ammonizione del match è per gli ospiti, ammonito Garbarino per trattenuta vistosa ai danni di Crocetta

33' Russo prova ancora il tiro a giro dal limite dell'area Berruti respinge con i pugni sempre molto pericoloso l'attaccante cardine del Lido

30' AMATO!! SPERANZA IN VANTAGGIO 1-0! Corner battuto sul secondo palo, il primo ad arrivare è Amato che insacca di piattone a porta vuota sull'uscita sbagliata di Ruffa G.

29' Pelagalli calcia la punizione sul palo del portiere, attento a respingere in angolo Ruffa G.

28' Palo! Cortese solo davanti al portiere colpisce il legno, sulla ribattuta subisce un fallo Amato dal limite dell'area

27' Ruffa F. calcia di punta, sfera che arriva debolmente nelle braccia di Berruti

24' proteste per un possibile fallo di mano nell'area dei padroni di casa, lascia giocare il direttore di gara

19' Vallone riceve, si accentra e tira a giro sul secondo palo, deviazione fondamentale in angolo da parte di Accatino

16' Alriqee! Colpo di testa da corner e palla che sfila sul secondo palo, che occasione per gli ospiti

12' Occasionissima per lo Speranza! Crocetta spizza una rimessa laterale in mezzo all'area, Frumento non riesce a superare Ruffa, che respinge la conclusione, poi spazza la difesa genovese

5' Crocetta incorna il bel cross dalla destra di Cortese, palla fuori di poco

3' Traversa di Russo! Vicino al vantaggio il Lido alla prima occasione. In pallonetto il capitano ospite ha trovato solamente la parte alta del legno, Berruti sembrava battuto

1' si parte!

Primo Tempo

SPERANZA: Berruti, Sciutto, Orsolini, Titi, Accatino, Cortese, Frumento, Pescio, Crocetta, Pelagalli, Amato

A disposizione: Gallinari, Bondi, Frosio, Tedesco, Samba, Sabally, Berruti, Ranne, Cham

All. Girgenti

LIDO SQUARE: Ruffa G., Marconi, Satariano, Garbarino, Cannavacciuolo, Ndoj, Dianti, Caruso, Alriqee, Russo, Ruffa F.,

A disposizione: Kouroma, Buzzanca, Leandri, Morando, Porcu, Priarone

All. Ruffa M.

Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)