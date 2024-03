EuroRari, andiamo a Berlino! Nei quarti di finale per i ragazzi di Angelini c'è lo Spandau 04

Saranno i tedeschi dello Spandau 04 Berlino gli avversari della Bper Rari Nantes Savona nei quarti di finale della Len Euro Cup. A stabilirlo è stato il sorteggio svoltosi poco fa a Barcelona, che ha delineato il quadro delle sfide che determineranno le quattro squadre che si contenderanno il secondo (per importanza dopo la Champions League) trofeo continentale per club.

Il primo atto della doppia sfida tra la compagine savonese e quella tedesca, che negli ottavi di finale ha eliminato l'Ortigia andando a vincere in trasferta dopo aver impattato in casa, sarà a Savona il 6 aprile mentre il match di ritorno è fissato per il 27 aprile.

Lo Spandau 04 Berlino in questa stagione ha iniziato il suo cammino europeo in Champions League chiudendo al terzo posto la fase a gironi alle spalle di Barceloneta e Marsiglia. Si tratta di una formazione esperta, composta da un mix di giocatori d'esperienza e giovani interessanti, costruita per affrontare il massimo torneo continentale dove - nonostante la retrocessione in Euro Cup - non ha sfigurato cogliendo anche vittorie prestigiose come quelle contro Marsiglia e Vouliagmeni.

Il Direttore Tecnico Alberto Angelini commenta: “La seconda partita fuori casa è sicuramente uno svantaggio, ma dobbiamo farci forza anche perché ci aspettano tre partite in una settimana, sabato 30 marzo a Trieste, mercoledì 3 aprile a Siracusa con l’Ortigia e poi sabato 6 aprile a Savona con lo Spandau. I tedeschi sono una squadra di grande blasone che agli Ottavi di Finale ha eliminato l’Ortigia proprio nella partita di ritorno a Milano. Sono una squadra da Champions con un organico potente, preferiamo però non soffermarci sulle qualità degli altri ma puntare sulle nostre caratteristiche”

Ecco gli accoppiamenti

RN Savona - Spandau 04 Berlin

Csa Steaua Bucarest - Astralpool CN Sabadell

Vk Jug Adriatic Osiguranje - Bvk Crvena Zvezda

Vouliagmeni NC - VK Primorje Erste Bank