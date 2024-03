Calcio, Serie D. Ultimo turno prima della sosta, impegni interni per Vado e Albenga

Ultimo appuntamento pre pasquale con il girone A del campionato di Serie D.

Match di cartello per il Vado contro il Chisola, seconda forza del campionato a cinque punti dalla capolista Alcione.

I torinesi proveranno il colpo in trasferta, complice un momento non eccellente di forma da parte della prima in classifica, ma sarà un’impresa espugnare il Chittolina dato l'ottimo stato di forma dei rossoblu di Cottafava.

Ostacolo Pinerolo invece per l’Albenga. Dopo le montagne russe con il Derthona e il 2-2 al fischio finale, i bianconeri scenderanno in campo per gustare nuovamente il sapore dei tre punti per installarsi nuovamente all’interno della griglia playoff.

Entrambe le partite inizieranno alle 14:30.

Il programma: