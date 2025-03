Giudice Sportivo, Promozione. Squalificati per due giornate Roascio e Taku, multa per il Pontelungo

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE GARE DEL 16/3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETÀ AMMENDA

Euro 100,00 PONTELUNGO 1949

Per il lancio da parte dei propri sostenitori di piccoli oggetti all'indirizzo dei calciatori ospiti.



DIRIGENTI INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE

FINO AL 3/4/2025

GALLIONE EMANUELE (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (III INFR)

PAGANO FULVIO (CELLA 1956)



ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 3/4/2025

CAMICIOLI ROMANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

RASPA MASSIMO (SESTRESE BOR. 1919) Infrazione segnalata da parte di un A.A.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

ORCINO DAVIDE (ALBISSOLE 1909)

MAMBRIN MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BRACALONI RICCARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MASSULLO GIANFRANCO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SARPERO CARLO (ALBISSOLE 1909)

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)





AMMONIZIONE (III INFR)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

TOVANI PIRLUIGI (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (I INFR) GIACOSA STEFANO (MILLESIMO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TAKU STIVEN (FINALE)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FAGANDINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)

FERRARI MICHAEL (PONTELUNGO 1949)

URSO DAVIDE (SAN CIPRIANO)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

FERRARESI EMANUELE (CAPERANESE 2015)

SANNINO ALESSIO (CELLA 1956)

LERTOLA SAMUELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

FAVARA DAVIDE (NEW BRAGNO CALCIO)

BULGARELLI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)

ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

NOGA SABINIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PIANA MATTEO (MILLESIMO CALCIO)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAMONE MICHELE (ARGENTINA ARMA)

VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

LUPO ALESSANDRO (CAPERANESE 2015)

PESARE FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

HALAJ SERGIS (FINALE)

PARMIGIANI EDOARDO PIER (FOLLO FOOTBALL CLUB)

TISCORNIA FRANCESCO (LEVANTO CALCIO)

BILANZONE FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

CHAVES MONCADA MANUEL RUBEN (LITTLE CLUB JAMES)

BREEUWER LUCA (PONTELUNGO 1949)

FAZZINI MICHELE (PSM RAPALLO)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)

SARPA EMANUELE (SAMPIERDARENESE)

VICINI JACOPO (SAN CIPRIANO)

AGOSTINI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)

PEIRANO LORIS (VENTIMIGLIACALCIO)





AMMONIZIONE (VIII INFR)

RENDA LEONARDO (FINALE)

FARINAZZO MATTIA (PONTELUNGO 1949)





AMMONIZIONE (VII INFR)

AVELLANO DAVIDE (CAPERANESE 2015)

DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PICASSO MATTEO (PANCHINA)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

MARQUEZ MANUEL (PONTELUNGO 1949)





AMMONIZIONE (VI INFR)

DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ROMANELLI LUCA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)

BUGLI LUCA (SAN CIPRIANO)

ANSALDO FABIO (SESTRESE BOR. 1919)

ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)





AMMONIZIONE (III INFR)

DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)

CECCHINI MATTIA (ARGENTINA ARMA)

CESARETTI SIMONE (CAPERANESE 2015)

RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DIELI AARON (INTERCOMUNALE BEVERINO)

FERRARA LEONARDO (LEGINO 1910)

MOSCATELLI RICCARDO (LEGINO 1910)

BERTANO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

VILLAR RODRIGUEZ RICARDO JOSE (MILLESIMO CALCIO)

ARDISSONE FEDERICO (PONTELUNGO 1949)

IANNELLI LUCA (PSM RAPALLO)

TOSCANO FLAVIO (PSM RAPALLO)





AMMONIZIONE (II INFR)

NACCI ANDREA GABRIELE (ALBISSOLE 1909)

ROLANDI MATTEO (ALBISSOLE 1909)

IEZZI LEO (ARGENTINA ARMA)

ROFFO LUCA (CALVARESE 1923)

VILLA FILIPPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

FOLLI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

CANELLINI ALESSIO (LITTLE CLUB JAMES)

GHIZZARDI SAMUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

BRUZZONE MARCO (SESTRESE BOR. 1919)

TIVEGNA ERIC (TARROS SARZANESE SRL)

BRESCHI SEBASTIANO (VALLESCRIVIA 2018)





AMMONIZIONE (I INFR)

VELASTEGUI LASCANO STEFANO (CELLA 1956)

GAUDINO GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

NEGRO NICOLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

LARCOMBE JOELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CAFAROTTI ANDREA (FINALE)

MAGISTRELLI FEDERICO (LEVANTO CALCIO)

DURANTE CHRISTIAN (SAMPIERDARENESE)

CARETTI MATTEO (SAN CIPRIANO)

CARMINATI SAMUELE (SESTRESE BOR. 1919)