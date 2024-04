Pallanuoto. La Rari Nantes Savona non riesce a porre il freno a Recco, i genovesi volano in finale di Coppa Italia

La BPER Rari Nantes Savona ha perso, poco fa, con la Pro Recco, nella piscina “Paganuzzi” di Genova, l’incontro valevole per la semifinale della Final Eight della Coppa Italia UnipolSai di Pallanuoto 2023/2024. 18 a 12 è stato il risultato finale della partita in favore della Pro Recco.