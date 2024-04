Calcio, Albissole. Con l'Olimpic si chiude la stagione, poi testa alla final five

Si concluderà oggi pomeriggio la lunghissima cavalcata dell’Albissole nel girone B di Prima Categoria, i ceramisti saluteranno in trasferta una stagione a dir poco irripetibile, a oggi figlia di 17 vittorie, 7 pareggi e una sola sconfitta, quella della scorsa settimana contro la Vadese.

Come la scorsa settimana, quella odierna sarà l’unica gara in anticipo per permettere alle squadre ancora in corsa per i rispettivi obiettivi di scendere in campo in contemporanea.

L’ultima contendente per la squadra di Sarpero sarà l’Olimpic, poi inizierà la corsa alla final five per conquistare il titolo regionale.

Fischio d'inizio alle 15:00, arbitra Martina Violi di Genova.

Il programma: