Calcio. L'Albenga onora il campionato, la doppietta di Di Stefano regala il primo punto a mister Marzano

Gli stimoli dopo una stagione davvero ricca di soddisfazioni sul rettangolo verde potevano mancare, soprattutto in casa di una squadra in piena lotta per la salvezza, ma l'Albenga ha combattuto fino alla fine per tornare da Voghera con un risultato utile,

La squadra di mister Marzano, sotto di due reti alla mezz'ora del primo tempo, ha comunque avuto la forza nel finale di gara di riequilibrare i conti, grazie alla doppietta di un Di Stefano sempre più versione bomber.

Gli ingauni salgono così a 55 punti, in attesa dell'annuncio dei nuovi soci, previsto per questa settimana.

VOGHERESE - ALBENGA 2-2

Marcatori: Binous 20' (rig), Occhipinti 30', Di Stefano 78' e 86'

Vogherese: Tota; De Angelis, Gatelli, Usardi, Silvestri; Occhipinti, Giglio, Gerace; Giani (35' st Facchini), Markovic (8' st Bahirov); Binous.

A disposizione: Cassulo, Morra, Isteri, Deprati, Trevisiol, Minaj, Ferrara.

Allenatore: Molluso

Albenga : Salvato; Mukaj, Galliani, Legal; Jebbar, Tesio, Venneri, Berretta, Badara (30' st Rosso); Di Stefano, La Vecchia (15' st L. Destito).

A disposizione; Romano, ScarfÏ, Castiglione, S. Destito, Vari, Massoni, Siciliano.

Alenatore: Marzano

Arbitro: Matteo di Sala Consilina