Giudice Sportivo, Serie D. Nove giocatori fermati per un turno, due giornate a mister Lunardon

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 2/ 3/2025



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUNARDON MANUEL TOMMASO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GIRONDA ANDREA (CHISOLA CALCIO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANASIEV ZDRAVKO (ASTI)

CASSETTA LORENZO (BORGARO NOBIS 1965)

SASSI ANDRE LEON (CHISOLA CALCIO)

BONACCORSI SAMUELE (CITTA DI VARESE S.R.L.)

DEL BELLO FRANCESCO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

MUTTON CRISTIAN (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)

GJERGJI ARON (SALUZZO)

MILIA NICOLO (SALUZZO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ANSELMO ANDREA (CAIRESE)

BENEDETTO FABIO (CHISOLA CALCIO)

LA MARCA MATTIA (CHISOLA CALCIO)

ROPOLO PAOLO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

VITOFRANCESCO FERDINANDO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

LETTIERI VINCENZO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

MONTELEONE LORENZO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

SPATARI ALESSIO (OLTREPO FBC)