Rari Nantes Savona. Gervasio rilancia subito: "Pronti a migliorarci ancora". E Luca Damonte annuncia il ritorno in biancorosso

Parole al miele, poi, per il pubblico che ha gremito la "Zanelli": "Ci credevo, i tifosi non tradiscono mai". A seguire, una considerazione sul futuro: "Provare a migliorare ancora il livello di questa squadra, se avremo l'aiuto di tutti - ha concluso Gervasio - Se la Rari rilancia la sfida? Certamente sì, anche se sappiamo che è una sfida impossibile: la sfida è tornare qua l'anno prossimo col Recco e poi continuare a perdere magari con loro ma essere in finale...".

Nel frattempo in vista della prossima stagione c'è già un'importante novità: Luca Damonte, fresco campione d'Ungheria con il Ferencvaros, ha annunciato che tornerà a vestire la calottina della Rari: "La cosa bella per me sarà tornare a Savona e trovare una squadra competitiva come non capitava da tanti anni - le sue dichiarazioni rilasciate al portale specializzato Waterpolo Development World - Mi ha messo addosso una grande voglia".