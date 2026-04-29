Calcio | Mister Frumento lascia il Dego a fine stagione: "Vi porterò sempre con me"

E' arrivata l'ufficialità della partenza a fine stagione dal Dego di mister Ermanno Frumento.

Il tecnico non guiderà nel prossimo campionato i valbormidesi, nonostante l'ottimo percorso vissuto insieme dalla scorsa estate:

"Ho deciso di scrivere queste parole in questa sede per ringraziare con tutto il cuore i nostri straordinari tifosi, quelli che ho avuto il piacere di conoscere e anche quelli che non ho incontrato personalmente. Voi siete la vera forza di questa società. Dego è stata una delle più belle avventure nella mia ormai troppo lunga carriera calcistica, e questo non ha fatto altro che rendere ancora più difficile per me l'inevitabile distacco. L'età, l'inverno, la distanza, le cene alle 10.30 di sera alla fine mi sono pesate troppo e ora sono qui, con il "magone", a salutarvi. Ho dato tutto quello che potevo ma ho anche ricevuto tanto da voi. Vi porterò sempre con me, ancora grazie e sempre FORZA DEGO..

Mister Ermanno."