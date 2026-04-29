Calcio, Juniores | Varato il percorso del Legino nel tabellone nazionale, prima tappa a Volpiano

Il cammino nazionale del Legino nel Campionato Juniores Dilettanti 2025/2026 entra nel vivo con la pubblicazione del tabellone nazionale. I giovani savonesi di mister Penna sono stati inseriti nel girone A

L'avventura dei liguri inizierà ufficialmente sabato 2 maggio alle ore 16:00, con una trasferta impegnativa sul campo sintetico "Bertolotti" di Volpiano (Torino) contro i piemontesi del Volpiano Pianese. In questa prima giornata, la terza squadra del girone, ovvero la vincente del Comitato Regionale Lombardia (da definire)) osserverà un turno di riposo.

Il percorso proseguirà poi a ritmo serrato: la seconda sfida del triangolare è fissata per mercoledì 6 maggio, mentre l'atto conclusivo del girone si disputerà sabato 9 maggio. Gli accoppiamenti di queste due giornate dipenderanno dall'esito del match d'esordio, secondo la consueta formula dei triangolari che vede riposare la squadra vincente del primo incontro.

In caso di passaggio del turno, il Legino accederebbe alla fase a eliminazione diretta, con i quarti di finale previsti tra il 16 e il 23 maggio, seguiti dalle semifinali a cavallo tra fine maggio e inizio giugno. L'obiettivo finale è la sfida per il titolo nazionale, programmata per il 14 giugno 2026 presso lo Stadio "Città dell'Aria" di Guidonia Montecelio, a Roma.