Giudice Sportivo | Serie D: Celle Varazze a Imperia senza Donaggio, multata la società nerazzurra

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D C11
GARE DEL 26/ 4/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 IMPERIA CALCIO SRL
Per avere, propri sostenitori, introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 fumogeno) nel settore loro riservato. (R CdC)
DIRIGENTI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TORCHIO STEFANO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
Per proteste all'indirizzo del Direttore di gara.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MIRETTI SERGIO (SALUZZO)
Per essersi avvicinato faccia a faccia all'A.A. protestando; reiterava la condotta.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CILETTA ALESSIO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
Per avere a gioco fermo, mentre si trovava fuori dal terreno di gioco colpiva un calciatore avversario con un pugno tra collo e
mandibola, si rendeva necessario l'intervento del massaggiatore.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
MONTICONE MATTIA (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DONAGGIO LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)
OLIVA SAMUELE GIANLUI (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
KLIMAVICIUS AUGUSTINAS (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
PISANU MICHELE (VADO FC 1913)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ISOLDI VINCENZO (ASTI)
FACCHETTI DAVIDE (BIELLESE 1902)
COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)
KONE LASSINA JUNIOR (SALUZZO)
TONIATO MATTEO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)